Клубника в хозяйстве Кувшиновых в Елецком районе уже начала цвести. Урожай здесь обычно поспевает тоже раньше, чем у всех, примерно на месяц. Первые ягоды собирают уже на майские праздники. Выращивают проверенные сорта – Клери, Мальвина и Азия.

Несколько лет назад Кувшиновы решили воспользоваться поддержкой Минсельхоза РФ для аграриев. В 2020 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» Даниил Кувшинов получил грант «Агростартап» в размере 3 млн рублей. На эти деньги были построены первые теплицы для садовой земляники, а также приобретены трактор, грузовой автомобиль и саженцы клубники. Через два года аналогичный грант только на 1,8 млн рублей получил отец – Андрей Кувшинов.

В настоящее время у Кувшиновых семь теплиц, оборудованных капельным поливом. Все остальные условия выращивания зависят от природных факторов – когда потеплеет, как быстро земля прогреется, как интенсивно будет светить солнце. Только все происходит быстрее и интенсивнее.

Май и июнь – самые загруженные дни. Сельские предприниматели встают в четыре утра, собирают урожай и отвозят на рынок в Елец. Потом в течение теплого периода ухаживают за растениями и готовят их к следующему году. Переходить на ремонтантные сорта не хотят, потому что считают их менее ароматными.

«Липецкие фермеры с душой относятся к сельскому хозяйству, не жертвуя качеством и вкусом продукции ради больших объемов. Такие люди заслуживают поддержки, ведь именно благодаря им товары с маркировкой «липецкое» или «елецкое», как в этом случае, имеют хорошую репутацию», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.