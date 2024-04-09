На ВДНХ в Москве состоялось награждение победителей конкурса «Город на прокачку», который был организован компаниями ВЭБ.РФ и VK. Среди них был ученик школы №29 Липецка Дмитрий Кураксин со своим проектом «Мувер». Это полностью автоматизированная беспилотная электрическая транспортная система, напоминающая наземный вагон метро или московский монорельс. Подобные технологии используются в 30 городах по всему миру. По мнению девятиклассника, такое устройство довольно дешевое и может решить проблему нехватки общественного транспорта и пробок в час пик. Дмитрий уверен, что его проект поможет сделать города более комфортными для жителей.

«Техническое творчество, тягу к новаторству и модернизации процессов у подрастающего поколения необходимо всячески поддерживать и помогать развивать. Многие проекты липецких школьников достаточны продуманные и актуальные, к ним можно присматриваться, брать на вооружение и даже в реализацию», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.