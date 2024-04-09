Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел рабочую встречу с генеральным директором компании ООО «Газпром трансгаз Москва» Александром Бабаковым. В Липецкой области компания обслуживает 2295 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Игорь Артамонов и Александр Бабаков обсудили вопросы развития единой системы газоснабжения на территории региона, необходимости внесения дополнительных сведений о границах минимальных расстояний до магистральных газопроводов. На встрече речь также шла о производственных планах ООО «Газпром трансгаз Москва» и реализации предприятием социальных программ на территории Липецкой области.

Обсуждалась также важность работы по сохранению исторической памяти о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это военно-патриотическая акция «Вахта памяти», которая реализуется в 14 регионах производственной деятельности предприятия. За время этой акции специалисты компании совместно с региональными поисковыми объединениями перезахоронили останки более 1000 погибших солдат и офицеров Советской армии, а также мирных жителей.

Александр Бабаков предложил провести «Вахту памяти» на территории Тербунского района. Поисковые работы планируют вести совместно с Липецкой областной общественной организацией «Экспедиционный клуб «Неунываки».

«Мы должны помнить подвиг наших предков. Память, которая живет в наших сердцах, – это наша вечная благодарность отцам, дедам и прадедам, которые встали на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась победа», – отметил Игорь Артамонов.