Обнаруженные в Липецкой области останки узников фашистского концлагеря перезахоронили в деревне Ивановка Воловского округа. Исследовательская экспедиция в рамках проекта «Без срока давности» проходила здесь в 2023 году. В ней принимали участие сотрудники Липецкой областного краеведческого музея при содействии клуба «Неунываки».

В поисках захоронений им помогали местные жители, супруги Виталий и Вера Ерёминские. Экспедиторы обнаружили останки пятерых человек — двух мужчин и двух женщин. К сожалению, принадлежность фрагментов тел еще одной жертвы установить не удалось. На останках имеются огнестрельные ранения и следы горения. Все пятеро, предположительно, были узниками Шатиловского концлагеря, который в годы войны располагался в деревне Ивановка (Шатиловка). При отступлении 25 января 1943 года немецкие солдаты заперли в конюшне и сожгли 198 советских граждан.

На траурном митинге в Ивановке память погибших почтили представители власти, офицеры следственного комитета, местные жители, воспитанники патриотических и молодежных организаций. Останки пленных перезахоронили возле Мемориала в память о жертвах Шатиловского концлагеря.

«Цена Победы измеряется миллионами жертв наших соотечественников. Многие из них до сих пор числятся пропавшими без вести. Наш долг — вернуть им имена, перезахоронить останки, передать будущим поколениям правду о той страшной войне», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.