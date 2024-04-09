Второй этап благоустройства Базарной площади стартовал в Лебедяни. В этом году подрядчик занимается преображением участка, который примыкает к улице Мира. Сейчас там снимают старый асфальт. После завершения демонтажных работ на территории в 3000 квадратных метров уложат новую плитку, смонтируют освещение и камеры видеонаблюдения, а также установят лавочки и урны. Добавят цвета с помощью озеленения. Специалисты высадят сирень, липу, кустарники и многолетние цветы. В итоге эта часть общественного пространства станет идентична участку, который благоустроили в прошлом году – со стороны торговых рядов.

«Уже к концу лета самая старая площадь Лебедяни приобретет завершенный вид. Это важное событие для жителей, которые получат обновленное благоустроенное пространство. Кроме того, это значительно повысить привлекательность города для туристов и тех, кто захочет переехать сюда, трудоустроится и связать свою судьбу с лебедянским краем», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Благоустройство первого и второго этапов проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», а также благодаря активности жителей города Лебедянь, которые два года подряд выбирали эту территорию в ходе Всероссийского голосования за благоустройство. За ее преображение каждый раз высказывались более 2000 человек. Какие еще объекты благоустроить, граждане России могут выбрать на платформе 48.gorodsreda.ru. Голосование продлится до 30 апреля.