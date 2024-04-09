В поликлинике Краснинской районной больницы прошла профилактическая акция «Онкодесант». Врачи Липецкого областного онкологического диспансера осмотрели более 100 пациентов. У 15 из них были выявлены подозрения на онкологические заболевания, и им предстоит пройти дополнительное обследование.

Тематические лекции прошли в межпоселенческом Центре культуры и досуга Краснинского района. Медики рассказали о риске развития новообразований из-за употребления алкоголя, курения и других факторов. Лекции прослушали более 70 краснинцев.

В этом году акция пройдет ещё в восьми муниципалитетах региона, следующая точка — Елецкий район. Напомним, «Онкодесант» проводится в Липецкой области уже восемь лет. В 2023-2024 годах онкологи осмотрели более 1200 пациентов.

Онкология остается одной из самых серьезных проблем здравоохранения в мире, несмотря на значительные успехи в диагностике и лечении. Профилактика является важнейшим звеном в цепочке борьбы с новообразованиями. Предупредить их появление или выявить на ранней стадии гораздо проще, чем бороться с тяжелыми, а порой — необратимыми последствиями», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.