Постановление администрации городского округа город Елец от 12.04.2024 №564 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 09.04.2018 № 530 «О стоимости услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории городского округа город Елец, и признании утратившим силу постановления администрации городского округа город Елец от 07.08.2017 № 1365» (с изменениями от 19.02.2019 № 254, от 25.02.2020 № 225, от 05.03.2021 № 271, от 03.04.2023 №76)»