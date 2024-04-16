Проект по развитию конгрессно-выставочной отрасли принят на 22-м заседании Совета руководителей торгово-промышленных палат государств-участников СНГ. Участники договорились об обязательном присутствии в делегациях предпринимателей, представителей торгово-промышленных и инновационных структур, которые заинтересованы в промышленной кооперации. Было отмечено, что необходимо усилить использование транзитного потенциала стран Содружества в торговле с зарубежными партнерами, а также взаимодействие торгово-промышленных палат с межправительственными комиссиями в рамках СНГ.

На мероприятии, где присутствовал президент Союза «Липецкая торгово-промышленная палата» и директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», Анатолий Гольцов представил доклад о результатах межрегионального сотрудничества со странами СНГ в области промышленной кооперации, туризма и рынка услуг. Он отметил, что предприниматели имеют возможность встречаться на международных выставках, где не только устанавливают контакты, но и налаживают кооперационные связи для совместного производства. В этой области Липецкая область имеет серьезные показатели благодаря выстроенной системе государственно-частного партнерства через центр «Мой бизнес». С помощью этой структуры предприниматели могут заявить о том, что им необходимо для развития, а власти контролируют эти процессы и одновременно включают дополнительные механизмы поддержки на государственном уровне.

«Сотрудничество с зарубежными партнерами – амбициозная цель для многих предприятий, желающих развиваться и расширять свои возможности. В Липецкой области подобных положительных примеров немало. Механизмы поддержки бизнеса доказывают свою эффективности, но тем не менее они будут еще не раз пересматриваться и обновляться с учетом текущих обстоятельств», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.