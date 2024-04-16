Липецкая область присоединилась к Всероссийской ярмарке вакансий, которая прошла сегодня. В её рамках состоялась пленарная сессия под председательством вице-премьера России Татьяны Голиковой. Липецкий опыт развития службы занятости по видеосвязи представил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Ярмарка вакансий для нас не разовая история. Мы проводим их в регионе регулярно. И наша принципиальная позиция – помогать с подбором кадров в первую очередь работодателям, которые предлагают высокую белую зарплату. Сегодня компании региона представили 10 тысяч вакансий с зарплатой от 50 тысяч рублей», – отметил губернатор.

Игорь Артамонов рассказал, что в регионе создана система сервисов для сравнения условий работы. Например, по размеру льгот, наличию корпоративных, страховых или санаторных программ – всё, что может предложить работодатель.

«Люди смотрят и выбирают, что им больше подходит и что больше нравится. Такая «витрина» стимулирует работодателей улучшать условия труда, иначе не получится обеспечить себя кадрами. Кроме того, сейчас чётко приоритизируем предложения по направлениям – оборонная промышленность, ОЭЗ «Липецк», ЖКХ», – прокомментировал глава региона.

Ярмарка вакансий прошла во всех муниципалитетах. Свои предложения представили больше 200 работодателей. Кроме того, участвовали эксперты, которые помогали выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию – узнать о самых востребованных направлениях.

В этом году в Липецке локации были разделены по интересам и потребностям участников. Например, в ТРЦ «Ривьера» были проведены быстрые собеседования для соискателей и студентов, тренинг от hh.ru о практике успешного трудоустройства и начала карьеры, а также розыгрыш призов. Здесь же была организована интерактивная зона от ЛГТУ. Дополнительная площадка была представлена в кадровом центре «Работа России», где гостей ждали работодатели с высокооплачиваемыми вакансиями. Для школьников и студентов в Центре молодёжной карьеры была подготовлена ярмарка учебных мест, ярмарка вакансий для несовершеннолетних, погружение в мир виртуальной реальности, а также консультации и экспресс-тренинги от талантов.

Помимо этого, посетители ярмарки смогли узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.