Липецкая городская поликлиника №1 полностью преображается. Капитального ремонта здесь ждали 21 год. Стоимость работ составит 162 млн рублей. Подрядчик полностью заменит электропроводку, систему водоснабжения, отремонтирует кабинеты приема.

Вестибюль поликлиники станет удобнее для пациентов. Им больше не придётся спускаться на цокольный этаж, чтобы снять верхнюю одежду. Гардероб теперь будет у входа. Регистратуру сделают открытой. В вестибюле появится мягкая мебель, аптека, стойка информации.

В поликлинике также будет создан Центр принятия решений, чтобы максимально быстро оказывать помощь пациентам с невыясненными вопросами. Там можно будет получить направление на анализы или уточнить что-то, не обращаясь к врачу. Подрядчик уже завершил демонтаж пластиковых панелей, дверей и плитки на цокольном этаже и приступил к расширению лестничного проема.

«Начался масштабный ремонт медучреждений в регионе. На работы выделили миллиард рублей. Кроме Липецка работы проведем в районах. Объём работ большой и требует строгого контроля. До конца года рассчитываем увидеть хороший результат», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.