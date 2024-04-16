Аргамаченский мост в Ельце ремонтируют круглосуточно. Сегодня на площадке побывал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Также он проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

Мост реконструируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы ведутся круглосуточно. Сроки соблюдаются.

«Очень важный для города объект. Подрядчик здесь работает проверенный, ремонтирует не первый мост в регионе. Неудобства горожанам осталось терпеть недолго – через несколько месяцев переправа будет открыта», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Строительство самого большого в области ФОКа губернатор держит на личном контроле. Сегодня в очередной раз посетил стройплощадку. С подрядчиком обсудил темпы строительства.

«С последнего моего приезда заметны большие перемены. Уже видно конфигурацию комплекса из нескольких корпусов. Подрядчик пообещал со следующей недели увеличить количество рабочих. Очень на это надеемся», – отметил губернатор.

ФОК будет состоять из нескольких корпусов, где ельчане смогут заниматься различными видами спорта, такими как баскетбол, волейбол, мини-футбол, бадминтон и гимнастика. Также здесь можно будет проводить соревнования, причем одновременно в разных корпусах можно будет организовать несколько турниров.