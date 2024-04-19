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Здоровый регион

Внедрение искусственного интеллекта и цифровых сервисов активно помогает развитию здравоохранения

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Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента, в больницах и поликлиниках регионов нашей страны продолжается цифровизация здравоохранения. Так, отдельное внимание уделено внедрению цифрового медицинского профиля, который объединяет в себе информацию о состоянии здоровья и оказанных медицинских услугах. Кроме того, приоритетными направлениями остаются формирование электронной медицинской карты, включающей в себя все данные, повторные исследования, в том числе полученные с медицинского оборудования.

По данным Минздрава России, в 2023 году в 85 субъектах Российской Федерации внедрили 106 медицинских изделий с искусственным интеллектом. Сегодня ИИ способствует созданию условий для повышения качества услуг в сфере здравоохранения. Умные технологии позволяют выявлять признаки заболеваний на раннем этапе, проводить профилактические обследования, подбирать оптимальные дозировки лекарственных препаратов и даже увеличивать точность хирургических вмешательств. Искусственный интеллект – не только помощник врача, но и технология, меняющая качество жизни людей.

Внедрение всех остальных инноваций проходит вокруг цифровой модели пациента, куда есть возможность по цифровому профилю пациента сформировать индивидуальную программу лечения, реабилитации и профилактики. Мы сегодня уже внедрили 45 млн цифровых профилей. С прошлого года началось внедрение во всех регионах программ с искусственным интеллектом, всего 26 в стране зарегистрировано, 19 из них российские.

Цифровая трансформация, создание цифровых сервисов позволяет повлиять на процесс оказания медицинской, сделав его оптимальным и более эффективным с точки зрения трудозатрат медицинского работника, что безусловно повысит доступность медицинского помощи для пациента и его удовлетворенность.

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