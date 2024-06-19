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Производство снэков планируется к запуску в ОЭЗ «Липецк»

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и Ольга Белявцева учредитель компании «Эверест» (бренд REEEL – здоровые и полезные снеки) подписали соглашение о намерении построить предприятие по производству снеков. Среди возможного ассортимента будущего завода – фруктовые и овощные чипсы, фруктовые батончики, напитки. Компания планирует инвестировать в проект около 20 млрд рублей и создать до 500 рабочих мест. Проект намечен к реализации в 2025-2026 годы.

«Производство снеков позволит укрепить пищевую промышленность региона, реализовать политику импортозамещения и наладить возможность кооперации с местными производителями», – отметил Игорь Артамонов.

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