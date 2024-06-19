Липецкие студенты-целевики будут учиться в МГИМО

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и ректор Московского государственного института международных отношений МИД РФ Анатолий Торкунов подписали соглашение о сотрудничестве на площадке Петербургского международного экономического форума. Соглашение предполагает организацию целевого обучения в МГИМО студентов из Липецкой области.

«Талантливая липецкая молодежь сможет получить образование в одном из ведущих российских вузов по самым востребованным для региональной экономики направлениям и вернуться в родной регион трудиться на благо Липецкой области. Высококвалифицированные кадры нужны крупным региональным предприятиям и органам власти», – отметил Игорь Артамонов.

Также Липецкая область и МГИМО будут развивать и другие совместные проекты: исследования, конференции и семинары, в том числе инновационной направленности. Стороны заинтересованы в развитии научно-исследовательского потенциала образовательных организаций Липецкой области, поддержке одаренной молодежи, а также в разработке и внедрении экологических программ.

Подписанное соглашение — новый шаг в развитии отношений, который послужит укреплению сотрудничества, позволит студентам и учащимся региона получить новые современные компетенции, откроет широкие перспективы для профессионального и кадрового роста молодежи региона, а также возможности для сотрудничества в сфере науки и образования региона.