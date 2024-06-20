19 июня 2024 года в Елецком филиале Центра «Мой бизнес» состоялся бесплатный семинар «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров»

Центр «Мой бизнес» реализует образовательные услуги в

рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Семинар

организован Центром поддержки экспорта Липецкой области по программе

школы Российского экспортного центра.

Цель и задача обучения — содействие региональным предприятиям в

освоении инструментов эффективной деятельности. Семинар вела Герчикова

Елена — сертифицированный федеральный тренер Школы экспорта

Российского экспортного центра ( г.Москва).

Слушатели узнали, как эффективно организовать коммуникационный

процесс, познакомиться с потенциальными потребителями и получить

репутацию надежного партнера в профессиональном сообществе, обсудили

вопросы подготовки к деловым переговорам, проблемы кросс-культурного

взаимодействия с зарубежными торговыми партнерами, специфику делового

этикета у представителей разных стран и много другое.

После прохождения семинара все участники получили именные

сертификаты слушателя Школы экспорты РЭЦ.