19 июня 2024 года в Елецком филиале Центра «Мой бизнес» состоялся бесплатный семинар «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров»
Центр «Мой бизнес» реализует образовательные услуги в
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Семинар
организован Центром поддержки экспорта Липецкой области по программе
школы Российского экспортного центра.
Цель и задача обучения — содействие региональным предприятиям в
освоении инструментов эффективной деятельности. Семинар вела Герчикова
Елена — сертифицированный федеральный тренер Школы экспорта
Российского экспортного центра ( г.Москва).
Слушатели узнали, как эффективно организовать коммуникационный
процесс, познакомиться с потенциальными потребителями и получить
репутацию надежного партнера в профессиональном сообществе, обсудили
вопросы подготовки к деловым переговорам, проблемы кросс-культурного
взаимодействия с зарубежными торговыми партнерами, специфику делового
этикета у представителей разных стран и много другое.
После прохождения семинара все участники получили именные
сертификаты слушателя Школы экспорты РЭЦ.