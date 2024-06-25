Рекордное количество участников собрала «Свеча памяти» в Липецке

Памятные акции в преддверии 83-й годовщины начала Великой Отечественной прошли в Липецкой области сегодня, 21 июня.

«Наш народ не сдался. Победил, спас мир от фашизма, от рабства и унижения ценой миллионов жизней. Память в наших сердцах жива о каждом, кто не вернулся из боя, кто пожертвовал собой ради Победы», — прокомментировал трагическую дату губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецк присоединился к Всероссийской акции «Свеча памяти». Шествие началось с Соборной площади. Колонна проследовала по улице Зегеля до площади Героев. Липчане возложили цветы и свечи к Вечному огню. Организаторы акции сообщили, что в этом году количество ее участников стало рекордным — более 8 тысяч человек. Почтить память солдат, не вернувшихся с полей сражений Велий Отечественной войны, пришли представители власти, ветераны боевых действий, общественники, активисты, школьники и студенты. Традиция проводить шествие со свечами 21 июня была заложена представителями липецкой молодежи в начале двухтысячных годов. В первых шествиях принимали участие всего 50 человек.

В Ельце прошла акция «Огненные картины войны». На Красной площади жители 7 тысячами свечей выложили портрет летчика-истребителя, Героя Советского союза Виктора Барковского. Композицию дополнила надпись «Мы из Ельца». Уроженец Владивостока, младший лейтенант Барковский — единственный красноармеец, удостоенный высочайшего звания за подвиг, совершенный на территории нынешней Липецкой области, сообщили в мэрии города. 20 мая 1942 года в районе Ельца он вступил в бой с вражеским самолетом «Ю-88». Израсходовав боеприпасы, лётчик пошел на таран вражеского бомбардировщика, уничтожил его и погиб сам.