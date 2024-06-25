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Игорь Щёголев и Игорь Артамонов приняли участие в захоронении останков солдат Великой Отечественной войны в Тербунском районе

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Полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов приняли участие в торжественной церемонии захоронения советских солдат, которая прошла в мемориальном комплексе «Тербунский рубеж». Останки были обнаружены в рамках акции «Вахта памяти-2024».

«Наш свящённый долг — приложить все усилия, чтобы в списках погибших за Родину больше не осталось неизвестных имён. Мы продолжим бережно хранить память о том коллективном подвиге, который совершил русский народ в годы Великой Отечественной войны», — отметил Игорь Щёголев.

Останки 12 красноармейцев обнаружили в ходе «Вахты памяти-2024» поисковики из тербунского, липецкого, воронежского отрядов и сводного отряда «Газпром трансгаз Москва». Солдат с почестями захоронили в братской могиле. С учётом найденных на «Тербунском рубеже» покоится 321 герой. «Работа поисковиков — это не просто возвращение имен без вести пропавшим солдатам, это восстановление по крупицам подлинной истории страны через судьбы конкретных людей. Это крайне важно для будущих поколений», — прокомментировал Игорь Артамонов.

В период с 1941 по 1943 год на границе сел Озерки и Каменка Тербунского района проходила линия фронта. Велись ожесточенные оборонительные бои. На полях сражений пали около 30 тысяч советских солдат.

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