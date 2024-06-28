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Официальное опубликование

Постановление администрации городского округа город Елец от 27.06.2024 №1043 «О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 06.10.2014 № 1763 «Об утверждении • целевых показателей эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений городского округа город Елец и критериев оценки эффективности и результативности деятельности их руководителей и о признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Ельца» (с изменениями от 13.04.2015 № 539,от 03.07.2015 № 1027, от 23.05.2016 № 897, от 08.09.2017 № 1596, от 12.02.2019 № 219, от 28.10.2019 № 1754, от 25.06.2020 № 713, от 27.09.2021 № 1438, от 28.01.2022 № 111, от 31.05.2023 № 125, от 02.04.2024 № 523)»

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