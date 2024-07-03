Талантливые дети и педагоги Липецкой области получили областные награды

Ежегодный торжественный приём «Успех ученика – успех учителя» собрал 70 победителей областных конкурсов профессионального мастерства, учащихся образовательных организаций Липецкой области. В большой зал правительства пригласили школьников, учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования и мастеров производственного обучения.

«Хочу поприветствовать всех собравшихся в этом зале. И особенно поблагодарить наших педагогов. Вы вкладываете в наших детей всю душу. Даете им знания, воспитываете. В Липецкой области растет количество выпускников, которые набирают максимальные баллы на экзаменах. Растет средний балл. Это результат вашего неравнодушия и труда, спасибо вам за него», – поприветствовал собравшихся губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Свои награды получили победители профессиональных конкурсов «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Учитель года», «Педагог-психолог года», «Учитель-дефектолог года», «Учитель родного языка и литературы», «Директор года», а также областного конкурса мастеров производственного обучения «Мастер года». 29 победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников получили областную премию для одаренных детей имени Галины Горской. Также отметили пять победителей областного фестиваля «Созвездие».

В этом году девять победителей конкурса для молодых педагогов «Педагогический дебют» в различных номинациях. Александр Мочалов, директор инженерно-технологической школы № 27 Липецка, стал директором года в 2023 году. Региональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» состоялся в 2024 году в нашем регионе впервые. Ольга Мазурова, учитель средней школы № 77 Липецка, стала его победителем.

В завершении торжественной церемонии награждения абсолютный победитель областного конкурса «Учитель года-2023» Александра Попова передала «Хрустального пеликана» учителю ОБЖ школы №2 села Казаки Елецкого района Станиславу Соболеву. Педагог представит Липецкую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года России» в этом году.