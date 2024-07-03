новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Талантливые дети и педагоги Липецкой области получили областные награды

0 1

Ежегодный торжественный приём «Успех ученика – успех учителя» собрал 70 победителей областных конкурсов профессионального мастерства, учащихся образовательных организаций Липецкой области. В большой зал правительства пригласили школьников, учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования и мастеров производственного обучения.

«Хочу поприветствовать всех собравшихся в этом зале. И особенно поблагодарить наших педагогов. Вы вкладываете в наших детей всю душу. Даете им знания, воспитываете. В Липецкой области растет количество выпускников, которые набирают максимальные баллы на экзаменах. Растет средний балл. Это результат вашего неравнодушия и труда, спасибо вам за него»,  – поприветствовал собравшихся губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Свои награды получили победители профессиональных конкурсов «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Учитель года», «Педагог-психолог года», «Учитель-дефектолог года», «Учитель родного языка и литературы», «Директор года», а также областного конкурса мастеров производственного обучения «Мастер года». 29 победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников получили областную премию для одаренных детей имени Галины Горской. Также отметили пять победителей областного фестиваля «Созвездие».

В этом году девять победителей конкурса для молодых педагогов «Педагогический дебют» в различных номинациях. Александр Мочалов, директор инженерно-технологической школы № 27 Липецка, стал директором года в 2023 году. Региональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» состоялся в 2024 году в нашем регионе впервые. Ольга Мазурова, учитель средней школы № 77 Липецка, стала его победителем.

В завершении торжественной церемонии награждения абсолютный победитель областного конкурса «Учитель года-2023» Александра Попова передала «Хрустального пеликана» учителю ОБЖ школы №2 села Казаки Елецкого района Станиславу Соболеву. Педагог представит Липецкую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года России» в этом году. 

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Свекловодческие хозяйства Липецкой области победили во…

Строительство спорткомплекса под открытым небом планируется…

Сельские школьники Липецкой области помогают автоинспекторам

Сдача нового моста в Казинке запланирована на декабрь

Игорь Артамонов вручил липчанам медали «Отец солдата»

1 из 186
Новости ВРФ