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Летняя педагогическая республика продлится три дня в Липецке

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Школьники психолого-педагогических классов Липецкой области принимают участие в трехдневном интенсиве «Летняя педагогическая республика», который стартовал в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия» Липецка. Участников ждут интересные активности, направленные на развитие творческих способностей, психологические тренинги личностного роста и самопознания, а также мастер-классы от педагогов-новаторов региона, победителей педагогических конкурсов и чемпионатов. Они раскроют секреты педагогических приёмов подачи сложного материала простым языком, расскажут об учителях нового поколения.

В Липецкой области работают более 60 педагогических классов и групп. «Профориентация со школьной скамьи – это интересный опыт и новый взгляд на профессию учителя. То, что в Липецкой области так много педагогических классов, говорит о повышенном интересе к профессии у подрастающего поколения», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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