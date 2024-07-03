Команда клуба настольного тенниса «Липецк» вышла в «Премьер-лигу»

Команда клуба настольного тенниса «Липецк» в составе Андрея Гулевского, Александра Чернокнижникова, Павла Линева, Вячеслава Кривошеева, Алексея Попова и Павла Ковенко вышла в Высший дивизион Командного чемпионата Федерации настольного тенниса России сезона 2024/2025. На пути в «Премьер-лигу» липчане одержали победу в «Высшей Лиге А» сезона 2022/2023 и стали серебряными призёрами «Суперлиги» сезона 2023/2024.

«Спортсмены и их тренеры заслуживают поздравлений. Это серьезное достижение. Желаем нашей команде побед в будущем сезоне. Их пример, уверен, воодушевит многих выбрать вид спорта по душе, усиленно заниматься и стремиться к успеху. Будем создавать в регионе для этого качественную инфраструктуру», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.