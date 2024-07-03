Регистрация на третий Липецкий триатлон открыта

Стартовала регистрация на участие в спортивном фестивале «Липецкий триатлон. Зеленый остров, 113». Он пройдет 17-18 августа в областном центре. Липчан и гостей города ждут два дня испытаний. В первый день, 17 августа, спортсмены преодолеют самую большую и длинную дистанцию — триатлон на 113 километров – 1,9 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега. Организаторы предполагают как индивидуальное первенство, так и эстафету для команд.

Уже зарегистрированы участники из Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Московской, Кировской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, из Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Самому юному участнику — 16 лет, самому возрастному – 76. Слоты для жителей Липецкой и Белгородской областей будут бесплатными. На первом этапе регистрации необходимо найти пункт «Дополнительная информация», затем «Специальная категория» и дальше — «Жители города Липецка и Липецкой области» или «Жители Белгородской области». Регистрация доступно на сайте.

Глава региона Игорь Артамонов постоянно принимает участие в Липецком марафоне, соревнованиях по триатлону в составе эстафетной команды «IronStar». «Липецк – спортивный город. У нас проходят марафоны, к нам приезжают олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны, помогают в организации, знают, что в Липецкой области развивается спорт. Уровень проведения триатлона уже совсем другой. Будем поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей», – отмечает Игорь Артамонов.