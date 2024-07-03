Игорь Артамонов вручил липчанам медали «Отец солдата»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил медали общественного признания «Отец солдата» 22 липчанам – родителям героев СВО. Сыновья многих из них уже не вернутся домой. О них останутся воспоминания и награды – медали «За отвагу», ордена «Мужества», как знак их доблести и вклада в приближение Победы. А теперь в семьях появятся еще и медали «Отец солдата» – символ преемственности поколений и верности своему долгу.

«Вся история России связана с покушениями на нашу страну. Всегда нужна сила для уверенности в завтрашнем дне. К сожалению, ради этих целей уходят дети, которых вы воспитали. Но они ушли за Родину, за нашу страну. Все потери не напрасны. Я верю, что наша страна будет занимать одно из ведущих мест в этом мире. По праву. Россия – великая страна», – сказал Игорь Артамонов.

Также в церемонии вручения принял участие руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» Александр Бакулин. Гости торжественного мероприятия почтили память погибших минутой молчания и посмотрели фильм о героических женщинах – мамах погибших участников СВО.