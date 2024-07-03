Сельские школьники Липецкой области помогают автоинспекторам

Школьники из села Рогожино Задонского района совместно с сотрудниками Госавтоинспекции участвовали в профилактике дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения. Ребята раздавали автомобилистам памятки, просили их не забывать о собственной безопасности, благополучии пассажиров и других участников дорожного движения.

За содействие в профилактической работе автоинспекторы поблагодарили юных помощников. Победителям и призёрам областных и всероссийских конкурсов вручили награды. Как отметили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области, команда ЮИД из Задонского района является одним из лидеров региональных профильных состязаний. В этом году на областном этапе всероссийского конкурса «Безопасное колесо» задонцы вошли в тройку сильнейших команд.

«Сотрудники Госавтоинспекции проводят много занятий и встреч с юными липчанами, на которых обучают их безопасному поведению на дороге. А те в свою очередь с удовольствием помогают им в проведении профилактических рейдов. Кроме того, они охотно делятся полученными знаниями и навыками со сверстниками. Количество информированных о дорожных рисках детей и подростков растет, что хорошо сказывается на статистике аварийности и травматизма», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.