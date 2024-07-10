Дорога к Воргольским скалам в Елецком районе обновляется по нацпроекту

Участок автомобильной дороги, ведущей от посёлка Ключ Жизни до села Ольховец и деревни Дерновка Елецкого района, ремонтируется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Трасса ведёт к популярной у туристов достопримечательности Липецкой области — Воргольским скалам.

Дорога построена в 1995 году, полная замена покрытия производится впервые. Подрядчик укладывает второй — финишный — слой смеси. После заасфальтирует съезды и примыкания, укрепит обочины, отремонтирует водопропускные трубы, заменит ограждения, знаки и обустроит остановки.

«Обновление транспортных артерий на пути к популярным достопримечательностям Липецкой области является одним из важнейших условий успешного развития туризма нашего субъекта. Качественное дорожное покрытие сделает путешествие комфортнее, а также, безусловно, снизит риск аварийности на трассах. В этом году мы обновим не менее 600 километров дорог в регионе», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Помимо участка, расположенного на пути к Воргольским скалам, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Елецком районе подрядчики отремонтируют 20 километров трассы Елец-Талица-Красное и 11 километров Маяк-Афанасьево.