Идеи по обеспечению липецких предприятий кадрами и трудоустройству женщин предложили участники стратсессии

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в стратегической сессии, посвящённой решению проблем обеспеченности квалифицированными кадрами экономики региона. Она прошла с участием руководителей предприятий и представителей высших и средних учебных заведений.

Участники разделились на команды, определили наиболее острые, на их взгляд, кадровые проблемы и предложили варианты решения. В числе основных сложностей были названы низкие зарплаты на предприятиях, невысокий престиж рабочих профессий, избыточная занятость в непроизводственных отраслях.

Губернатор напомнил, что в регионе проведена реформа учреждений СПО. В колледжах и техникумах перераспределили набор в пользу востребованных у работодателей специальностей. Регион участвует в проекте «Профессионалитет», в рамках которого в партнёрстве с бизнесом создаются образовательные кластеры. Таких в регионе уже четыре, в следующем появится ещё один – на базе ЕГУ, где будут готовить специалистов для агропромышленного комплекса.

«Вакансий на липецких предприятиях больше, чем желающих. Липчан ждут на современных производствах. Но просто ждать явно недостаточно. Мы рассчитываем, что предприятия активнее включатся в процесс подготовки кадров – наши образовательные учреждения готовы обучать и переобучать по запросу».

Комментируя желание некоторых предприятий привлекать на работу мигрантов, губернатор подчеркнул, что регион не поддерживает такую позицию.

«Пусть простой. Дешёвый. Но это путь не к развитию региона и росту благосостояния жителей. Наш ответ – нет. А вот с переобучением и подготовкой кадров мы готовы помочь», – сказал Игорь Артамонов.

В процессе дискуссии отмечалось, что для привлечения работников предприятиям стоит пересмотреть зарплаты в сторону повышения. Отмечалось, что необходимо нивелировать гендерный дисбаланс и предоставить женщинам возможности реализовать свой потенциал в тех сферах, которые им интересны.

«У нас есть карьерные центры. Можно пройти тестирование, проконсультироваться с талантологом – выбрать профессию, в которой женщина реализует свой потенциал, а не потратит время на то, что как бы «принято». Только недавно обсуждали с мэром Липецка Романом Ченцовым предложение по обучению женщин на водителей автобусов. И это правильно», – отметил губернатор.

В числе приоритетов в ходе стратсессии была названа ранняя профориентация. Одной из её составляющих может стать промышленный туризм. Правительство региона готово выделить транспорт для того, чтобы возить детей на экскурсии по предприятиям.