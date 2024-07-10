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Липецкая область вошла в топ-15 регионов с высоким цифровым IQ

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Липецкая область вошла в число самых развитых регионов России по показателю цифрового IQ. Как пояснили в региональном управлении цифрового развития, рейтинг составлялся исходя из суммарных значений индекса цифровизации городского хозяйства муниципальных образований, активности субъекта в проекте «Умный город» и участия в деятельности рабочей группы Минстроя России по его реализации.

«Цифровые сервисы делают получение услуг более удобными для жителей региона, помогают совершенствовать практически все сферы, особенно это касается безопасности и ЖКХ», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Липецкой области создана Единая платформа видеоаналитики. 15 тысяч камер помогают следить за порядком. В 2023 году 68% правонарушений раскрыты благодаря видеозапизаписям.

«Умные» домофоны оповещают жителей о чрезвычайных ситуациях. Они есть уже в 88 многоэтажках. В 2028 году  охват составит почти 100%. Проект получил одобрение МЧС России и рекомендован к применению в других регионах.

Цифровой проект по трансформации системы теплоснабжения позволяет анализировать объём планового и фактического потребления тепла, анализировать теплопотери и снижать их.

Все сёла и деревни Липецкой области, в которых больше 250 жителей, подключены к высокоскоростному интернету. В ближайшие годы подключат населённые пункты, в которых от 100 жителей.

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