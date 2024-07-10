Профориентационный лагерь «Город мастеров» открылся в Липецке

Летняя смена профориентационного лагеря «Город мастеров» стартовала в Липецке. Она направлена не только на освоение знаний и навыков определённых компетенций, но и призвана помочь школьникам определиться с будущей профессией, отметили в управлении образования и науки Липецкой области.

В лагерной смене – около 150 ребят в возрасте от 13 до 15 лет. Она проводится на площадках Липецкого индустриально-строительного колледжа, Липецкого колледжа индустрии сервиса и Липецкого машиностроительного колледжа. В течение двух недель школьники познакомятся с 16 компетенциями: инженерным и графическим дизайном, предпринимательством, технологией моды, парикмахерским искусством и другими. Педагоги научат их использовать искусственный интеллект в повседневной жизни, обрабатывать данные с помощью машинного обучения, шить свитшоты и готовить крем-брюле. Ребятам продемонстрируют электрооборудование современных автомобилей, обучат читать электросхемы и подключать механизмы. Завершит смену церемония вручения дипломов и памятных сувениров. Активисты смены получат ценные подарки.

«Выбор будущей профессии — одно из самых ответственных и важных решений в жизни. Безусловно, нельзя знать наверняка, какая профессия будет востребована через десять или, скажем, пятнадцать лет. Однако можно быть уверенным в том, что базовые знания, полученные в рамках этой смены, пригодятся ребятам в жизни, даже если они не будут профессионально развиваться в рамках заявленных организаторами смены направлений в дальнейшем», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.