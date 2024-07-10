Липецкие аграрии изучают высокопродуктивные сорта рапса

Аграрии Липецкой области принимают участие в образовательном интенсиве, посвящённом выращиванию рапса. На семинаре, который прошёл 1 июля в Елецком районе, сельхозпроизводители познакомились с особенностями ухода за этой масличной культурой, а также изучили гибридные сорта ярового и озимого рапса.

Площади под рапсом в 2024 году в регионе составили порядка 60 тысяч гектаров. Его посевы есть во всех районах и округах Липецкой области. Самые большие – в Липецком, Задонском, Чаплыгинском и Данковском районах. Из рапса производят масло, а также необходимый в рационе сельскохозяйственных животных жмых и шрот. Основные мощности по переработке этой масличной культуры расположены в Липецком округе. Там на заводе могут перерабатывать 1,3 тысячи тонн семян в сутки. По производству рапсового масла регион входит в топ-5 в стране, отмечают в областном управлении сельского хозяйства. В 2023 году в области произвели 173,4 тысячи тонн рапсового масла.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области развивается динамично. Появляются новые технологии, техника, инновационные методы организации труда. Разумеется, чтобы идти в ногу со временем, быть конкурентоспособным, необходимы знания и навыки, соответствующие вызовам сегодняшнего дня. Уверен, полученные в рамках обучающего семинара знания наши аграрии смогут применить на своих производствах, а это, в свою очередь, положительно повлияет на объёмы урожая рапсовой сельхозкультуры», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.