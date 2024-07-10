Первыми выпускниками «Профессионалитета» стали более 700 студентов Липецкой области

Первыми выпускниками федеральной программы «Профессионалитет» стали более 700 студентов Липецкой области. Липецкий металлургический колледж по программе окончили 401 специалиста, Липецкий политехнический техникум – 217, Грязинский технический колледж – 87 человек.

Выпускники получили профессии по 17 востребованным специальностям, отмечают в областном управлении образования и науки. Это профессии сварщика, машиниста локомотива, электромонтера, машиниста крана, оператора прокатного производства и другие. Трудоустроятся ребята на предприятия-партнеры программы.

Федеральный проект «Профессионалитет» работает на базе Липецкого металлургического колледжа, (образовательно-производственный кластер «Металлургия»), Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий (производственный кластер «Цифровое машиностроение Липецкой области»), Липецкого медицинского колледжа (образовательный кластер «Здравоохранение Липецкой области) и в Университетском колледже ЛГТУ (кластер цифровизации энергетики). В четырех кластерах задействована почти половина образовательных организаций Липецкой области, реализующих программы среднего профессионального образования.

В 2025 году планируется открытие образовательно-производственного кластера «АгроХимБиоТех» в Елецком государственном университете имени Ивана Бунина на базе агропромышленного института. Здесь будут готовить техников, технологов, агрономов и механиков. «Программа «Профессионалитет» — это стратегический шаг развития системы подготовки кадров среднего звена. Региону нужны квалифицированные специалисты, способные работать на современном оборудовании, обладающие необходимыми навыками и компетенциями. Программа «Профессионалитет» готовит их за более короткий срок, при этом качество обучения за счёт его практикоориентированности остаётся на высоком уровне», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.