Отремонтированный стадион у школы №63 в Липецке стал точкой притяжения для жителей всего района

Площадка у 63 школы Липецка после масштабной реконструкции стала одним из популярных мест для отдыха и занятия спортом. Территория здесь преобразовалась после голосования жителей района. В 2022 году за реконструкцию этого и еще шести стадионов высказались липчане.

Раньше тут был пустырь и ветхая баскетбольная площадка. Сейчас можно заниматься сразу несколькими видами спорта. Здесь проходят уроки физкультуры и школьные соревнования. В теплое время года выходит на тренировки спортшкола, вечером и утром на пробежки выходят жители ближайших домов. Для самокатов, велосипедов, роликов и скейтбордов оборудована специальная площадка — автогородок. Он с покрытием, с разделением на дорожки. Еще есть зона воркаута, футбольное поле, комбинированная волейбольная площадка и зона для баскетбола.

«Очень радостно видеть такие итоги работы правительства нашего региона. Стадион получился многофункциональным и популярным. Это не только развитие инфраструктуры, но и, как результат, еще большее количество людей, которые регулярно занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.