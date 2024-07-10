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Отремонтированный стадион у школы №63 в Липецке стал точкой притяжения для жителей всего района

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Площадка у 63 школы Липецка после масштабной реконструкции стала одним из популярных мест для отдыха и занятия спортом. Территория здесь преобразовалась после голосования жителей района. В 2022 году за реконструкцию этого и еще шести стадионов высказались липчане. 

Раньше тут был пустырь и ветхая баскетбольная площадка. Сейчас можно заниматься сразу несколькими видами спорта. Здесь проходят уроки физкультуры и школьные соревнования. В теплое время года выходит на тренировки спортшкола, вечером и утром на пробежки выходят жители ближайших домов. Для самокатов, велосипедов, роликов и скейтбордов оборудована специальная площадка — автогородок. Он с покрытием, с разделением на дорожки. Еще есть зона воркаута, футбольное поле, комбинированная волейбольная площадка и зона для баскетбола. 

«Очень радостно видеть такие итоги работы правительства нашего региона. Стадион получился многофункциональным и популярным. Это не только развитие инфраструктуры, но и, как результат, еще большее количество людей, которые регулярно занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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