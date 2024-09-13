Всероссийский экономический диктант могут написать жители Липецкой области

Жители Липецкой области приглашаются к участию во Всероссийском экономическом диктанте. Мероприятие пройдёт 15 октября. Участникам диктанта предстоит ответить на 30 вопросов, касающихся экономической истории России и современных экономических процессов.

Экономический диктант можно написать онлайн с 05:00 до 22:00 на официальном сайте и в очном формате. Список площадок можно посмотреть по ссылке. Мероприятие организует Вольное экономическое общество России при участии Международного Союза экономистов, ведущих вузов РФ и Российского исторического общества. Диктант проводится с 2017 года. За это время число участников выросло более, чем в 5 раз.