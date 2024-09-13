новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Образование

Всероссийский экономический диктант могут написать жители Липецкой области

0 2

Жители Липецкой области приглашаются к участию во Всероссийском экономическом диктанте. Мероприятие пройдёт 15 октября. Участникам диктанта предстоит ответить на 30 вопросов, касающихся экономической истории России и современных экономических процессов.

Экономический диктант можно написать онлайн с 05:00 до 22:00 на официальном сайте и в очном формате. Список площадок можно посмотреть по ссылке. Мероприятие организует Вольное экономическое общество России при участии Международного Союза экономистов, ведущих вузов РФ и Российского исторического общества. Диктант проводится с 2017 года. За это время число участников выросло более, чем в 5 раз.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Перспективы для нашего образования

Приемная кампания «Профессионалитета» в Елецком…

Команда лицея №5 из Ельца победила в «Президентских…

Студенты Грязинского технического колледжа проходят практику…

День знаний

1 из 10
Новости ВРФ