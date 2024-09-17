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Фестиваль русских традиций «Мусаткин двор» пройдет в Липецке в ближайшие выходные

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Фестиваль русских традиций «Мусаткин двор» пройдет в Липецке на Городище 14-15 сентября. Гостей ждет масса образовательных, развлекательных, спортивных площадок исторической и фольклорной направленности, которые будут работать с 11:00 до 20:00.

В программе: мастер-классы ремесленников, показательные выступления этноспортсменов, в том числе кулачные бои и бои «стенка на стенку», обжорные ряды по-липецки, лекции, выставки, ярмарка, выступления фольклорных коллективов. Организаторы расскажут и покажут, как сажать и собирать лён, работать за ткацким станком, создавать вышивки, набойки по ткани и кружева, вести быт старинными инструментами – стирать, гладить и носить воду. Самые хозяйственные смогут стать немножко плотником и столяром, например, попробуют нащепить лучину и расколоть бревно. Кроме того, известный шеф-повар, телеведущий и популяризатор русской кухни Максим Сырников прочтет лекцию.

Фестиваль пройдет при поддержке субсидии управления внутренней политики Липецкой области. Подробную программу, расписание работы площадок и их описание можно найти в группе «Мусаткин двор» в Телеграме.

«Фестиваль проводится уже много лет. С каждым годом подготовка становится все более профессиональной и тщательной. Липецкое Городище на два дня превращается в большую площадку живой истории, где очень интересно и познавательно. Особенно полезно для молодежи – прикоснуться к традициям и понять многогранность и глубину русской культуры», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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