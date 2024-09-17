Продуктивность дойного стада продолжает расти в Липецкой области

Продуктивность дойного стада в Липецкой области продолжает расти. В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях региона за первые семь месяцев текущего года надоили 5734 кг молока. Это на 291 кг больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый большой надой молока от одной коровы получили в ООО «ТРИО Молоко» – 7586 кг, в ООО «АГРОФИРМА ТРИО» – 7108 кг. В топ-5 по надою молока также вошли ООО «Вербилово» – 6421 кг, ООО СХП «Мокрое» – 6161 кг и ООО «КолоСС» – 6086 кг.

Как сообщили в региональном управлении сельского хозяйства, увеличению продуктивности дойного стада и росту объемов производства молока способствуют повышение генетического потенциала КРС, усовершенствование системы кормления, строительство и модернизация молочных комплексов, а также государственная поддержка, которая оказывается молочной отрасли по нескольким направлениям.

Валовой надой молока в сельхозорганизациях региона за январь – июль 2024 года составил 153 тыс. тонн. В прошлом году за семь месяцев там было получено 146,4 тыс. тонн молока. Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий увеличился на 2,9% и составил 187,5 тыс. тонн. «По производству молока Липецкая область входит в топ лучших производителей России. Также наш регион в числе 15 субъектов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.