Липецкие студенты проводят субботники в усадьбе Хвостова

Волонтерский субботник прошел в усадьбе Хвостова в Елецком районе. Студенты института истории, права и общественных наук Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского расчищали заросшие участки, опиливали деревья, собирали ветки и поросль и загружали всё это в трактор.

Уже шестой год Липецкая область является площадкой для реализации одного из направлений национального проекта «Культура» – федерального проекта «Творческие люди». Проект направлен на поддержку добровольчества, популяризацию, защиту, восстановление и сохранение объектов культурного наследия. В этому году в рамках проекта волонтеры-студенты уже поработали на территории четырех выявленных объектов археологического наследия, проведён один субботник в усадьбе Хвостова. Ещё один субботник в усадьбе запланирован на 12 сентября.

«Субботники в усадьбах стали хорошей традицией. Замечательно, что в этом процессе задействована молодёжь и местные жители. Вместе мы должны сохранять наше культурное наследие», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.