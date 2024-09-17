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Жители Липецкой области оставили почти 25 тысяч заявок на «Госуслугах. Решаем вместе»

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Жители Липецкой области с начала года отправили почти 25 тысяч запросов через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Сервис создан по поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». С помощью онлайн-платформы жители региона могут сообщить о любой волнующей проблеме. Заявка в профильный орган власти или администрацию муниципалитета отправится автоматически. Без ответа обращение не останется — ведомства обязаны дать его в течение 30 дней. Некоторые проблемы решаются быстрее: в срок до 10 дней.

В августе жители Липецкой области обращались за помощью через платформу 3428 раз. Самые частые запросы касались получения медпомощи, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, качества автомобильных дорог. 1945 проблем решены. 

Обращение можно подать на официальном сайте или через мобильное приложение. Оно доступно на всех платформах: RuStoreAppStoreGoogle Play и AppGallery. Можно следить за статусом обращения и оценить качество полученного ответа, а также принять участие в опросах, обсуждении и голосовании. 

 «Обращение в органы власти региона стала намного удобнее за счёт онлайн-заявок, быстрому получению обратной связи и доступности всей необходимой информации на официальных сайтах. Цифровизация делает процесс подачи заявлений быстрым, простым и прозрачным, а также положительно влияет на скорость решения проблем наших жителей», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. 

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