С 30.09.2024 открыт прием заявок на получение гранта «Легкий старт»

С 30.09.2024 по 18.10.2024 в рамках реализации нацроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» открыт прием заявок на получение гранта «Легкий старт» для начинающих предпринимателей, желающих открыть собственное дело!

Сумма — до 500 тыс.руб.

Размер — до 90% затрат

Цель — финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства (за исключением производственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств), связанных с организацией собственного дела по одному из приоритетных направлений деятельности.

Получатели: физлица старше 18 лет, не осуществлявшие предпринимательскую деятельность в качестве ИП или юрлиц в течение 3 лет. В 2024 г. претендовать на грант могут участники СВО.

Условия получения:

— зарегистрироваться в качестве ИП после после прохождения конкурсного отбора

— использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления гранта на расчетный счет

— создать не менее 1 нового рабочего места (на полную ставку) в течение 12 месяцев со дня поступления гранта на расчетный счет

— регистрация и осуществление деятельности на территории Липецкой области по приоритетным направлениям деятельности

Виды экономической деятельности:

— обрабатывающие производства

— водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

— торговля розничная, в населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек

— деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

— деятельность в области информации и связи

— образование

— деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

— деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

— деятельность по чистке и уборке

— прокат и аренда товаров для отдыха и спорта

Орган, предоставляющий услугу:

Управление экономического развития Липецкой

области Липецк, ул. Кузнечная, д. 8

Телефоны:+7 (4742) 22-02-35, 22-71-35, 23-10-27

Официальный сайт управления: https://экономика.липецкаяобласть.рф/

Адрес электронной почты: ed@admlr.lipetsk.ru