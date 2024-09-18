С 30.09.2024 открыт прием заявок на получение гранта «Легкий старт»
С 30.09.2024 по 18.10.2024 в рамках реализации нацроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» открыт прием заявок на получение гранта «Легкий старт» для начинающих предпринимателей, желающих открыть собственное дело!
Сумма — до 500 тыс.руб.
Размер — до 90% затрат
Цель — финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства (за исключением производственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств), связанных с организацией собственного дела по одному из приоритетных направлений деятельности.
Получатели: физлица старше 18 лет, не осуществлявшие предпринимательскую деятельность в качестве ИП или юрлиц в течение 3 лет. В 2024 г. претендовать на грант могут участники СВО.
Условия получения:
— зарегистрироваться в качестве ИП после после прохождения конкурсного отбора
— использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления гранта на расчетный счет
— создать не менее 1 нового рабочего места (на полную ставку) в течение 12 месяцев со дня поступления гранта на расчетный счет
— регистрация и осуществление деятельности на территории Липецкой области по приоритетным направлениям деятельности
Виды экономической деятельности:
— обрабатывающие производства
— водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
— торговля розничная, в населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек
— деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
— деятельность в области информации и связи
— образование
— деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
— деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
— деятельность по чистке и уборке
— прокат и аренда товаров для отдыха и спорта
Орган, предоставляющий услугу:
Управление экономического развития Липецкой
области Липецк, ул. Кузнечная, д. 8
Телефоны:+7 (4742) 22-02-35, 22-71-35, 23-10-27
Официальный сайт управления: https://экономика.липецкаяобласть.рф/
Адрес электронной почты: ed@admlr.lipetsk.ru