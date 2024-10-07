Социальную ответственность бизнеса обсудили на заседании комиссии Общественной палаты Липецкой области

Социальные ответственность и инициативы предприятий региона стали главной темой заседания комиссии по экономике и поддержке предпринимательства Общественной палаты Липецкой области, которое состоялось 4 октября на площадке центра «Мой бизнес». В нём приняли участие представители региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций «Опора России», «Деловая России», Липецкой торгово-промышленной палаты, центра «Мой бизнес».

Председатель комиссии, президент Липецкой ТПП, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» Анатолий Гольцов отметил, что предприятиями и предпринимателями, общественными и отраслевыми объединениями ведется планомерная работа по различным направлениям социальной инициативы.

Липецкая область стала одним из первых субъектов Российской Федерации, в котором созданы правовые основы для внедрения ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса «Экология. Кадры. Государство». В рейтинг ответственных организаций могут попасть юридические лица, зарегистрированные на территории области, со среднесписочной численностью работников более 15 человек и выручкой более 120 млн. рублей. Согласно региональному законодательству, предприятия с высоким ЭКГ-рейтингом получают преференции и господдержку.

На сегодняшний день в ЭКГ-рейтинге области представлены более 1300 коммерческих организаций Липецкой области. Несмотря на то, что «Продвинутый» уровень имеют 134 предприятия, наивысший уровень — «Лидер» — ещё не получила ни одна организация региона. Поэтому у предприятий есть стимул для расширения социальной политики.

В качестве положительных примеров были отмечены такие крупные компании, где социальная и благотворительная деятельность направлены на поддержку и развитие территорий присутствия. Кроме того, большинство предприятий промышленной отрасли принимают регулярное участие в социально значимых проектах региона: помощь в строительстве и ремонте социальных объектов, поддержка одаренной молодежи, оказание благотворительной помощи детям, ветеранам, поддержка социальных и спортивных мероприятий, помощь участникам СВО.

Для участия в благотворительной деятельности и акциях #МойБизнесПомогает в социальной сфере вовлекается предпринимательское сообщество региона. Центр «Мой бизнес» в 2023 году стал победителем федеральной премии «Мой бизнес» по двум номинациям. Одна из них за совместный с Липецкой ТПП благотворительный проект, направленный на адаптацию семей вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Он включил в себя комплекс таких мер, как предоставление предпринимателями-владельцами гостиниц, санаториев и медицинских центров своих площадей в качестве Центров временного размещения и обеспечение беженцев горячим питанием и средствами первой необходимости. Специалисты Липецкой ТПП осуществляли переводы с нотариальным заверением на русский язык документов, необходимых при оформлении гражданства и для трудоустройства, с нотариальным заверением.

В рамках акции #МойБизнесПомогает была собрана и отправлена в новые регионы деловая литература для центров «Мой бизнес».

Центр «Мой бизнес» совместно с Липецкой ТПП и предпринимательским сообществом региона принял участие во Всероссийском проекте «Сохраним лес». Каждое посаженное дерево стало вкладом в экологию региона. Также центр «Мой бизнес» продолжает проведение благотворительной акции «Поможем Хвостикам», направленную на помощь приюту для бездомных животных.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».