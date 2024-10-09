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Малый бизнес

С 07.10.2024 открыт прием заявок на получение субсидии на возмещение части затрат на франшизу

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С 07.10.2024 по 22.10.2024 в рамках реализации нацроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» открыт прием заявок на получение субсидии на возмещение части затрат на франшизу.


Сумма — до 1 млн. руб.

Размер — до 70% затрат

Цель:  возмещения части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в рамках лицензионных договоров (сублицензионных договоров), договоров коммерческой концессии (субконцессии).

Получатели: субъекты малого и среднего предпринимательства, с зарегистрированным товарным знаком

Условия получения:

— осуществлять деятельность и быть зарегистрированным на территории Липецкой области в соответствии с разделом Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (коды экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»:

— создать не менее 1 нового рабочего места (на полную ставку) в течение 12 месяцев со дня поступления гранта на его расчетный счет, открытый в кредитной организации;

— осуществлять деятельность и сохранять созданное рабочее место в течение не менее двух лет со дня поступления гранта на его расчетный счет, открытый в кредитной организации.


Орган, предоставляющий услугу:
Управление экономического развития Липецкой
области Липецк, ул. Кузнечная, д. 8
Телефоны:+7 (4742) 22-71-35

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