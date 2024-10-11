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Открыт прием заявок на специальный образовательный трек «Мама в туризме»

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АНО «Мой бизнес – мои возможности» при поддержке Минэкономразвития России запускает специальный трек программы «Мама-предприниматель» – «Мама в туризме». Кроме необходимых знаний для успешного старта туристического бизнеса, участницы получат ценные призы: доступ к образовательным курсам, сопровождение экспертами, сертификат на покупку тура и возможность выйти в федеральный финал программы «Мама-предприниматель» и побороться за гранты в 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.

По словам  замминистра экономического развития России Татьяны Илюшниковой, доля МСП в туризме достигает 70%. Эта сфера является одной из точек роста женского предпринимательства. В России свой бизнес ведут 6 млн женщин, только за год в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого зарегистрировалось более миллиона женщин.

Образовательный трек «Мама в туризме» будет проходить в онлайн-формате. Его участницы смогут узнать:

  • сколько можно заработать в туризме;
  • что и как продавать тревел-эксперту
  • как открыть бизнес по франшизе
  • как сформировать свой уникальный продукт
  • как сделать свой ресторан или гостиницу пет-френдли;
  • как запустить экотуристический проект.

Генеральным партнером трека выступает тревел-школа SEQUOIA.

Подать заявку на участие можно на сайте мамавтуризме.рф до 20 октября.

В России действует и другие  меры  поддержки для предпринимателей. Большинство мер поддержки реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Они распространяются на малые и средние предприятия (МСП), ИП и на самозанятых.

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