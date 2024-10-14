Постановление администрации городского округа город Елец от 11.10.2024 №1756 «О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 28.12.2012 №3107 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях освобождения их от уплаты земельного налога на территории городского округа город Елец» (с изменениями от 07.07.2014 №1133, от 29.06.2015 №1014, от 09.06.2016 №1045, от 03.04.2017 №565, от 18.06.2018 №944, от 16.03.2020 №283, от 19.05.2021 №729, от 09.03.2022 №394, от 20.10.2022 №1536)»