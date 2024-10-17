Гуманитарная помощь

О том что на базе Елецкого колледжа информационных технологий готовят гуманитарную помощь жителям пострадавших районов Курской области и вкусности для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции можно узнать на сайте ЕКИТ https://elpl1.nubex.ru/about/news/53752.html

В частности, тут рассказывается, как студенты колледжа испекли сладкие пирожки с яблоками для курян и наших военнослужащих. Учащиеся говорят, что это небольшой вклад в общее дело и благодарят предпринимателя Виктория Оборотова за предоставленные продукты для кулинарии.

Напомним, согласно требованиям Федерального законодательства, все министерства, ведомства, организации и администрации муниципалитетов России должны вести официальные сообщества в отечественных соцсетях, так называемые госпаблики.

Госпаблики — это официальные страницы государственных, в том числе и муниципальных учреждений в социальных сетях. Их подлинность можно узнать по Госметке в виде серого флажка рядом с названием паблика.

Задача госпабликов — доносить до людей полезную, актуальную и важную информацию на всех уровнях и на тех площадках, где гражданам это удобно.

В Ельце ведут работу госпаблики различных управлений администрации города, медучреждений, в том числе и ЕКИТ https://elpl1.nubex.ru/about/news/53752.html

Подписаться на госпаблики Ельца можно на официальных сайтах учреждений, пройдя по ссылкам, а также по QR-кодам, расположенным на входных группах организаций. Их использование удобный и быстрый путь к получению нужной информации.