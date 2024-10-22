Центр «Мой бизнес» дает СТАРТ проекту «Начни сейчас!»



Готовы стать самозанятым?

МЫ ПОМОЖЕМ:

— сделать любимое хобби легальным бизнесом;

— получить необходимые знания, чтобы избежатьриска неудачи;

— найти клиентов;

— расскажем о преимуществах самозанятости.

Участники пройдут весь путь от поиска бизнес-идеи до создания бизнес-плана и разработки каналов продаж по своему направлению.

Спикер проекта – Маргарита Болдырева – сертифицированный тренер АО «Корпорация МСП»

Как будет проходить обучение:

— онлайн-вебинары;

— очный тренинг



Вы не только реализуете свою бизнес-идею, но и сможете побороться за грант на её реализацию!

Регистрируйтесь на проект «НАЧНИ СЕЙЧАС!» и запускайте свой бизнес с поддержкой опытных наставников.

https://мойбизнес48.рф/anons/nachni-seychas/

Старт проекта 23 октября 2024 года в 10:00 по адресу: Липецкая область, г.Елец, ул. К.Маркса, д.15, Елецкий филиал Центра «Мой бизнес», конференц-зал.

Центр «Мой бизнес» оказывает услуги в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Телефоны для справок (47467) 9-08-01, 9-08-03, 5-99-78.