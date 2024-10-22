Центр «Мой бизнес» дает СТАРТ проекту «Начни сейчас!»
Готовы стать самозанятым?
МЫ ПОМОЖЕМ:
— сделать любимое хобби легальным бизнесом;
— получить необходимые знания, чтобы избежатьриска неудачи;
— найти клиентов;
— расскажем о преимуществах самозанятости.
Участники пройдут весь путь от поиска бизнес-идеи до создания бизнес-плана и разработки каналов продаж по своему направлению.
Спикер проекта – Маргарита Болдырева – сертифицированный тренер АО «Корпорация МСП»
Как будет проходить обучение:
— онлайн-вебинары;
— очный тренинг
Вы не только реализуете свою бизнес-идею, но и сможете побороться за грант на её реализацию!
Регистрируйтесь на проект «НАЧНИ СЕЙЧАС!» и запускайте свой бизнес с поддержкой опытных наставников.
https://мойбизнес48.рф/anons/nachni-seychas/
Старт проекта 23 октября 2024 года в 10:00 по адресу: Липецкая область, г.Елец, ул. К.Маркса, д.15, Елецкий филиал Центра «Мой бизнес», конференц-зал.
Центр «Мой бизнес» оказывает услуги в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Телефоны для справок (47467) 9-08-01, 9-08-03, 5-99-78.