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Официальное опубликование

Постановление администрации городского округа город Елец от 22.10.2024 №1820 «О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 16.12.2013 №1938 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец» (с изменениями от 27.06.2014 №1083, от 03.10.2014 №1742, от 16.12.2014 №2264, от 25.12.2014 №2404, от 27.02.2015 №296, от 21.05.2015 №727, от 26.08.2015 №1353, от 29.12.2015 №2177, от 25.05.2016 №920, от 31.10.2016 №2332, от 27.12.2016 №2920, от 23.03.2017 №499, от 11.08.2017 №1403, от 25.12.2017 №2261, от 25.04.2018 №644, от 20.08.2018 №1369, от 24.10.2018 №1748, от 26.12.2018 №2194, от 20.03.2019 №427, от 06.08.2019 №1276, от 07.10.2019 №1657, от 26.12.2019 №2181, от 20.03.2020 №345, от 03.08.2020 №885, от 02.11.2020 №1428, от 25.12.2020 №1813, от 29.03.2021 №423, от 19.08.2021 №1214,от 28.12.2021 №1993, от 29.04.2022 №819, от 14.10.2022 №1525, от 26.12.2022 №1616, от 15.02.2023 №39, от 08.06.2023 №131, от 19.09.2023 №220, от 26.12.2023 №873, от 29.03.2024 № 475)»

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