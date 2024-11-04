Точка притяжения

В сквере имени М. М. Пришвина состоялось торжественное открытие туристско-информационного центра (ТИЦ) Ельца — долгожданного объекта, нацеленного на развитие туризма в городе с богатейшей историей и самобытными традициями.



Первые гости



В числе первых центр посетили глава Ельца Е. В. Боровских и директор по социокультурным программам госкорпорации ВЭБ.РФ Е. С. Терехова. Они обратились к собравшимся с приветственными словами, подчеркнув значимость центра как новой точки притяжения для туристов.

Кстати сказать, среди гостей оказались и участники спектакля-променада «Путь воды», а также все, кто пришел на ярмарку товаров ручной работы «Сорока базар», организованную здесь же, в сквере им. М. М. Пришвина. Мастера-умельцы предлагали оригинальные сувениры, вязаные изделия, витаминные напитки собственного производства.



В помощь туристу



Елец славится не только своей архитектурой, но и уникальной атмосферой старинного города, где каждый дом хранит свою историю. С открытием ТИЦ путешественники смогут получить полную информацию о событиях и достопримечательностях, погружаясь в колорит местных ремесел, промыслов и других объектов культурного наследия.

Здесь можно узнать о предстоящих мероприятиях, экскурсионных маршрутах, а также приобрести сувениры, посвященные известным землякам — И. А. Бунину, Т. Н. Хренникову и Н. Н. Жукову, чье творчество и достижения прославили город на всю страну. Центр представляет подробные сведения о местных музеях, мастерских ремесел, исторических зданиях и маршрутах, проходящих по знаковым местам города. В ТИЦ предложат уникальные экскурсии, а для самостоятельных туристов разработаны интерактивные карты и навигационные стенды.



Культурное обновление города



Открытие ТИЦ стало важной частью большого проекта «История за каждым домом», который поддерживается на федеральном уровне. В его рамках центр города преобразился: улица Мира украшена стилизованными под старину лавочками, вывесками, арт-объектами и стерео­скопами, позволяющими окунуться в атмосферу прошлого. Прогулки по улицам теперь действительно похожи на путешествие во времени, и каждый элемент городской среды рассказывает о многовековой истории Ельца.



Наследие и современность



С каждым годом наш муниципалитет привлекает все больше туристов не только из соседних регионов, но и из дальних уголков страны. Город продолжает создавать инфраструктуру, способную удовлетворить потребности современного путешественника, и туристско-информационный центр — яркий тому пример. Открытие ТИЦ знаменует собой новый этап в развитии в Ельце индустрии гостеприимства. Тут чтят свои традиции, но при этом готовы к новым вызовам и современным переменам.