Постановление администрации городского округа город Елец от 02.11.2024 №1899 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 19.10.2017 № 1834 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях городского округа город Елец, осуществляющих образовательную деятельность, и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Ельца, администрации городского округа город Елец» (с изменениями от 10.12.2018 № 2067, от 28.12.2021 №1992, от 29.11.2022 № 1579, от 19.12.2022 № 1600, от 23.01.2023 № 07, от 25.05.2023 №116, от 04.12.2023 №710)»