Будущее местного самоуправления: итоги и перспективы

Эксперты страны подвели итоги работы Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления на площадке ВЭБ.РФ в рамках открытого диалога. Они обсудили развитие муниципалитетов в единой системе публичной власти. Ведущие политологи, социологи, представители государственных структур, ВАРМСУ и некоммерческих организаций выделили направления, на основе которых будет развиваться сообщество органов местного самоуправления в 2025 году.

Как подчеркнул заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев, власть должна быть максимально приближена к гражданам.

«Роль органов местного самоуправления в единой системе публичной власти страны неоднократно подчеркивал наш президент. Важно понимать, что муниципальный уровень – самый близкий к людям. Именно муниципальное сообщество каждый день отвечает на оперативные запросы наших граждан, решая вопросы в самых разных сферах», – считает Евгений Грачев.

В рамках дискуссии эксперты представили успешные практики местного самоуправления, результаты исследований о роли органов власти в системе принятия решений на уровне муниципалитетов, а также новые подходы к обучению муниципальных служащих.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила важность объединения муниципального сообщества.

«ВАРМСУ – это объединяющая сила, связывающая любой муниципалитет России с федеральным и региональным уровнями власти для решения задач ради человека и рядом с человеком. Человекоцентричность и Служение – вот основные тренды сегодняшней муниципальной повестки», – уточнила Ирина Гусева.

По словам главы города Липецка Романа Ченцова, органы местной власти располагаются ближе всего к населению, что позволяет им лучше понимать потребности и проблемы граждан.

«Органы местного самоуправления играют важную роль в единой системе публичной власти страны. Они являются связующим звеном между гражданами и государством, обеспечивая реализацию интересов населения на местах. Благодаря местной власти жители могут напрямую влиять на процессы, касающиеся их жизни, такие как благоустройство территорий, образование, здравоохранение и социальные услуги», – подчеркнул Роман Ченцов.





Напомним, в июне этого года был официально закреплен статус Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) как структуры, защищающей интересы органов местного самоуправления.