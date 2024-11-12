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Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ от 12.11.2024 №215 «О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа город Елец от 22.08.2024 № 191 «О дополнительных мерах социальной поддержки гражданам Российской Федерации, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации для выполнения задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей»»

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