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Официальное опубликование

Постановление администрации городского округа город Елец от 27.09.2024 №1687 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 18.07.2018 № 1158 «Об утверждении Перечня муниципального имущества городского округа город Елец, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть предоставлено во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (с изменениями от 31.10.2018 № 1801, от 30.10.2019 № 1779, от 20.10.2020 № 1386, от 15.10.2021 № 1606, от 18.04.2022 № 707, от 29.03.2023 №71)»

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