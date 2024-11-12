В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с 2020 года в Липецкой области введен специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД). Применять его могут как индивидуальные предприниматели, так и физические лица без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

НПД помогает гражданам легализовать доход, который поступает не от работодателя, а непосредственно от клиента или от использования имущества, не опасаясь претензий налоговых органов, а предприниматели получают возможность применять более выгодные налоговые ставки и не уплачивать страховые взносы.

При применении НПД:

Нет отчетов и деклараций. Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении. Там же исчисляется налог с учетом вычета в 10 тысяч рублей. Уплата — не позднее 25 числа следующего месяца.

Доход подтверждается справкой из приложения. Нет обязанности уплачивать фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование.

Совмещение с работой по трудовому договору. Зарплата не учитывается при расчете налога. Трудовой стаж по месту работы не прерывается.

Чек формируется в приложении. Не надо покупать ККТ. Чек можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог» и отправить клиенту на электронную почту.

Выгодные налоговые ставки. 4% — с доходов от физических лиц, 6% — с доходов от юридических лиц и ИП. Нет других обязательных платежей.

Простая регистрация через интернет.

Если вы работаете на себя, без наемных сотрудников, ваш доход не превышает 2,4 млн. рублей в год, занимаетесь разрешенной для этого режима деятельностью, делайте это легально — станьте самозанятым!

Индивидуальные предприниматели тоже могут перейти на НПД, не теряя статуса ИП. Для этого им нужно зарегистрироваться в качестве плательщика НПД. Это можно сделать только через интернет: с мобильного телефона, планшета или компьютера. И в течение 30 дней подать заявление об отказе от спецрежимов, например, упрощенной системы налогообложения (УСН) или единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Индивидуальным предпринимателям, работающим по патенту, нужно либо подождать, пока закончится патент, либо сначала отказаться от патента и уже потом регистрироваться как плательщик НПД.